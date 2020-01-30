هل ستطرح كيا SUV للطرق الوعرة لمنافسة تويوتا؟

الخليج ٣٦٥ نت – كيا تيلورايد 2020 هي سيارة ممتازة ولكنها ليست مجهزة لأقسى التضاريس الوعرة، ومنذ إطلاقها وقد لمحت كيا لطرح نسخة مخصصة للطرق الوعرة بأداء أعلى من الموديل الحالي ولكن لم نر هذه النسخة بعد.

ولكن ماذا لو أطلقت كيا موديل SUV جديد كليا موجه خصيصا للطرق الوعرة؟، هذا ما اقترحه المدير التشغيلي لكيا، داميان ميريديث، في تصريحات أخيرة: “نرغب في سيارة SUV او اثنتين كبيرتين بمنصة موجهة للتضاريس الوعرة”.. بينما صرح تنفيذي آخر لكيا: “يوجد فراغ في المجال فوق سورينتو أو حتى بجانبها، لم لا”.

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كيا سترغب في التركيز على السوق الأسترالي بشكل خاص، ويُذكر أن هيونداي تعمل حاليا على بيك اب للسوق الأسترالي، مع إمكانية تحويلها إلى SUV لكيا، ضمن سيناريوهات أخرى.. وسيكون من المثير أن نرى منافسة حقيقية من كيا لجيب رانجلر وتويوتا فوررنر.

وقد رفض المتحدث الرسمي لكيا التعليق على تطوير SUV جديدة وعرة للوقت الحالي.