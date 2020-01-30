“رسمياً” الكشف عن تفاصيل سيارة همر القادمة بقوة ألف حصان

الخليج ٣٦٥ نت – بعد أشهر من الشائعات والتوقعات، أكدت جنرال موتورز رسمياً عودة همر، ولكنها لم تكشف عن تفاصيل كثيرة مع تأكيدها أن أول سيارة همر جديدة ستكون بيك آب كهربائية بقوة 1,000 حصان، وستتكمن السيارة من التسارع من 0 إلى 96 كم/س في ثلاث ثوان فقط.

سيحصل الطراز الجديد على اسم جمس همر EV، وسيتم الكشف عنه رسمياً في مايو، وفي غضون ذلك، أصدرت الشركة صورة تشويقية للطراز توضح أنه يحتوي على شبك أمامي بفتحات رفيعة بستة فتحات ومصابيح أمامية LED، ومصد أمامي ملائم لسيارة طرق وعرة مع شارة جمس، ويصعب معرفة أية تفاصيل أخرى، لكن يمكننا أن نرى غطاء محرك عضلي ومرايا مربعة، وأضواء سقف مثل H2 الأيقونية.

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وإلى جانب الصورة التشويقية، أعلنت جمس عن خطط للإعلان عن البيك آب في إعلان تجاري في السوبر بول بعنوان “Quiet Revolution”، وسيتم بثه في الربع الثاني من المباراة، وقالت الشركة إن الإعلان يستعرض مقاييس الأداء المذهلة المتوقعة لأول مرة في بيك آب كهربائية من جمس، وألمحت الشركة أيضاً أن السيارة ستحصل على قدرات مذهلة على الطرق الوعرة.

في الختام، سيتم بناء همر EV في مصنع تجميع ديترويت هامترامك وسيتم إطلاقها في خريف عام 2021، هل أنتم متحمسون مثلنا لعودة همر؟