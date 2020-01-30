إلغاء معرض فرانكفورت للسيارات ونقل فعالياته إلى مدينة ألمانية أخرى

الخليج ٣٦٥ نت – معارض السيارات تواجه أزمة حقيقية مع تراجع نسب الحضور وقرار العديد من شركات السيارات توفير النفقات الباهظة وتدشين سياراتهم في فعاليات خاصة أو على صفحات الإنترنت.

والآن أعلن معرض فرانكفورت الشهير للسيارات عن وقف فعالياته في 2021، مع دراسة المنظمين لنقل المعرض لمدينة ألمانية أخرى مثل برلين أو ميونخ أو هامبرج، ويهدف المنظمون لخفض النفقات قدر الإمكان عند اختيارهم للمكان الجديد.

وقد استضافت فرانكفورت هذا المعرض لحوالي سبعين عاما، كما تمثل المدينة المركز المالي لألمانيا وتستضيف البنك المركزي الأوروبي.

ولطالما كان معرض فرانكفورت مكملا لمعرض باريس، مع تبادل الاثنين عام وراء عام لاستضافة أهم التدشينات، ولكن في العام الماضي انخفضت تذاكر الحضور إلى 550,000، مقارنة بـ 810,000 في 2017 و931,000 في 2015.