نيسان كيكس 2021 فيس ليفت تظهر أثناء اختبارها

الخليج ٣٦٥ نت – تستمر نيسان في اختبار كيكس 2021 فيس ليفت في آسيا مع ظهور آخر نموذج في اندونيسيا، وإن كانت النسخة الآسيوية تعتمد على منصة مختلفة من كيكس العالمية كما أن حجمها أكبر.

السيارة مموهة بكثافة أثناء تجوالها في الريف الاندونيسي، ويمكن ملاحظة مصابيح أمامية LED وجنوط خماسي، وقد وضعت نيسان تمويهات إضافية على السقف، ربما لإخفاء فتحة السقف.

وقد أشارت تقارير غير مؤكدة أن كيكس 2021 فيس ليفت ستحل محل موديل جوك في أسواق جنوب شرق آسيا، خاصة مع ضعف الطلب على الـ SUV هناك على العكس من باقي الأسواق العالمية.

نيسان بحاجة لاستعادة عافيتها في الأسواق الآسيوية، وليست نيسان فقط بل أيضا علامة داتسون التابعة لها، ويُذكر أن حليفتها رينو تتمتع بنجاح جيد هناك رغم المنافسة الشرسة.