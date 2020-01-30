كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "فولكس فاجن" تتفوق على "تويوتا" وتتصدر مبيعات السيارات العالمية في عام 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حافظت شركة صناعة السيارات الألمانية "فولكس فاجن" على صدارة ترتيب أكبر شركات صناعة السيارات في العالم بعد أن أعلنت شركة منافسة يابانية "تويوتا" أنها باعت عددًا أقل من السيارات في عام 2019.

وقالت شركة تويوتا اليوم الخميس 30 يناير أنها باعت 10.74 مليون سيارة في جميع أنحاء العالم العام الماضي ، وهذا أقل من مبيعات فولكس واجن السنوية القياسية التي وصلت إلى 10.97 مليون سيارة.

يجب الإشارة إلى أنه في عام 2018 قد باعت شركة فولكس واجن 10.83 مليون سيارة، مما أدى إلى إزاحة تويوتا من المركز الأول في قمة المبيعات.

يذكر أن شركة تويوتا استدعت 3.4 مليون سيارة بسبب عيب إلكتروني في السيارات.