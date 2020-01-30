علامات تلف مضخة المياه وخطورتها على محرك السيارة

الخليج ٣٦٥ نت – مضخة المياه (الطرمبة) من أبرز الأجزاء التي تحافظ على محرك سيارتك من التلف، لدورها الهام في المحافظة على ضخ سائل التبريد باستمرار للمحرك، مما يحافظ على ثبات درجة الحرارة داخل المحرك.



وفي حال تعطل هذا الجزء الهام ترتفع درجة حرارة المحرك بصورة هائلة مما يجلب العديد من المشاكل والأعطال للسيارة من أبرزها تلف رأس المحرك (وش السلندر)، وفيما يلي نستعرض أبرز العلامات التي تنذر بحدوث خلل أو تلف لمضخة المياه.

أولاً: ارتفاع درجة حرارة المحرك



عندما تتعرض المضخة للخلل أو التلف ستفقد مهمتها الأساسية وهي تبريد محرك السيارة، مما يترتب عليه ارتفاع درجة حرارة المحرك بشكل كبير، وإضاءة مؤشر الحرارة في الطبلون بصورة مستمرة.

ثانياً: تسرب مياه

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ملاحظة تسريب لمياه التبريد أسفل السيارة، وتسرب المياه قد يشير إلى وجود تلف أو ثقب إما في أنابيب ممرات المياه أو في مضخة الماء نفسها.

ثالثاً: صدور صوت مزعج



صدور أصوات مزعجة عند تشغيل السيارة مثل صوت أحزمة المحرك التالفة، حيث أن هذه الأصوات تصدر عندما يكون هناك تلف في بلية مضخة المياه.

رابعاً: خروج أبخرة من الردياتير



إذا لاحظت خروج أبخرة كثيفة من ردياتير السيارة، فهذا يشير إلى أن المياه الموجودة داخل نظام التبريد قد ارتفعت حرارتها بشكل مفرط، وذلك يحدث نتيجة توقف حركة دورانه داخل الردياتير لتلف المضخة.