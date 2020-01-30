تعرف على مزايا وعيوب شاحن التوربو

الخليج ٣٦٥ نت – قامت الشركات العالمية لصناعة السيارات في الفترة الأخيرة بالتوسع في إنتاج السيارات المزودة بشواحن التوربو، وذلك لتمتعها بالعديد من المزايا والتي من أبرزها انخفاض استهلاكها للوقود.



وتعمل شواحن التوربو على مساعدة المحرك في الحصول على المزيد من القوة الحصانية، والتي قد تصل إلى ثلاثة أضعاف القوة الفعلية للمحرك، حيث يعمل التوربو على زيادة كمية الهواء في غرفة الاحتراق الخاصة بالمحرك، ومن ثم زيادة الضغط للحصول على قوة أكبر وهو ما يصعب الوصول إليه عبر المحركات العادية.

وخلال السطور القادمة سوف نستعرض لكم أبرز مزايا وعيوب شواحن التوربو، وهي كما يلي:

أولاً: مزايا التوربو



– الشاحن التوربو يسمح باستخدام محرك أصغر لإنتاج قوة أكبر، فمن محرك صغير نسبيا مثل 1.0 لتر مع ثلاث اسطوانات مدمج بشاحن توربو، يمكن إنتاج طاقة أكثر بكثير من محرك أكبر من دون توربو.

– استخدام التوربو لا يضيف الكثير من الوزن الإجمالي للمحرك مقارنة بالقوة التي ينتجها.

– يتميز بانخفاض استهلاك الوقود، وذلك لأن التقنية تعتمد على إعادة استخدام غازات العادم.

– خفض التكاليف الإجمالية للتشغيل.

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ثانياً: عيوب التوربو



– زيادة درجة حرارة المحرك، ويرجع السبب في ذلك إلى زيادة نسبة احتراق الوقود داخل المحرك.

– تلف الريشة التي توجد بين قوسي العجلة، وتلك المشكلة تتسبب في خروج الزيت من العادم.

– له تأثير سلبي على محرك السيارة ويؤدي إلى سرعة تهالكه.

طرق التخلص من عيوب التوربو



– يفضل تركيب التيربو في مكان بعيد عن المحرك بقدر الإمكان حتى لا تؤثر حرارته على محرك السيارة.

– قم بتركيب ردياتير بحجم كبير للتخلص من حرارة التوربو العالية.

– كما يفضل تغيير بساتم المحرك إلى بساتم رياضية لأن البساتم الرياضية تكون معدة خصيصا لتحمل درجة الحرارة العالية.