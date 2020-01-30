تعرف على كيفية الاستعلام عن صلاحية تأمين السيارات عبر أبشر

الخليج ٣٦٥ نت – أوضحت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، طريقة الاستعلام عن صلاحية تأمين السيارات عبر منصة أبشر، ويأتي ذلك في الخطوات التالية: الدخول على حساب “أبشر”.

اختر “خدمات المركبات” ثم “الاستعلامات”.

اختر “صلاحية التأمين على المركبات”.

قم بتعبئة الحقول المطلوبة: رقم الهوية ورقم اللوحة والرمز المرئي.

عرض صلاحية التأمين.

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