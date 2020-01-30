جي إم سي تكشف عن الجيل الجديد من يوكون

كتب: باسل الحلواني

أزاحت شركة جي إم سي، الستار عن الجيل الجديد من سيارتها الشهيرة يوكون 2021، والتي تم طرحها بفئتين "القياسية"، و" XL الأكبر".

وشهدت السيارة التي من المنتظر أن يتم طرحها خلال الصيف القادم، تغييراً جذرياً في التصميم الخارجي، بدايةً من الواجهة الأمامية، التي جاءت قريبة

من واجهة "سييرا"، وكذلك الشبك الكبير المحاط بمصابيح أمامية على شكل حرف C مع أضواء نهارية مدمجة ومصابيح ضباب سفلية عمودية، أما من الخلف فقد حصلت على عود خلفي مائل مع أبواب مصقولة وسقف مسطح إلى حد كبير.

ومن المنتظر أن تتوفر السيارة بخيارين من محركات البنزين حاليًا، جميعهم V8 بسعة 6.2 و 5.3 لتر، الأول بقوة 420 حصان، وكلاهما مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك مكون 10 سرعات.

كما زودت يوكون 2021 على العديد من الأنظمة المساعدة للسائق التي تشمل مكابح طوارئ أوتوماتيكية، التنبيه من التصادمات الأمامية، ومكابح رصد المشاة الأمامية والخلفية، ومساعد البقاء بالمسار مع رصد البقع العمياء.

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