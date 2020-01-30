بالأرقام.. ننشر إجمالي مبيعات السيارات الملاكي خلال شهر ديسمبر الماضي

كتب: باسل الحلواني

تراجعت مبيعات السيارات الملاكي خلال شهر ديسمبر الماضي، بنسبة 33%، مقارنة بمبيعات الفترة نفسها من عام 2018.

ووفقاً للبيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، فإن إجمالي مبيعات السيارات الملاكي بلغ خلال شهر ديسمبر الماضي بلغ 14938 سيارة، مقابل 22377 سيارة خلال ديسمبر

2018.

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وبحسب التقرير فإن مبيعات السيارات الملاكي الأكبر من 1000 سي سي وصلت 91 سيارة خلال ديسمبر من العام 2019، بينما وصلت المبيعات في الفترة نفسها خلال 2018، إلى 113 وحدة، أما السيارات من 1500

إلى 1600 سي سي، فحققت مبيعات 7205 وحدات، فيما حققت خلال الفترة نفسها من العام الماضي 2018، حوالي 9902 وحدة.

وكانت سوق السيارات قد شهدت تراجعاً كبيراً في المبيعات، خلال الشهر الأخير من 2019، بعد انتظار قطاع كبير من العملاء لتطبيق الشريحة الأخيرة من اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا، والتي بموجبها يتم إعفاء السيارات تركية المنشأ من الرسوم الجمركية.