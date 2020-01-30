"نيسان" تكشف عن موعد طرح الجيل الجديد كلياً من "اكس تريل"

كتب: باسل الحلواني

تعتزم شركة صناعة السيارات اليابانية "نيسان"، طرح الجيل الجديد من سيارتها الشهيرة اكس تريل، موديل 2021، خلال النسخة القادمة من معرض نيويورك الدولي للسيارات، المزمع إقامته خلال شهر أبريل القادم.

ويأتي الجيل الجديد من اكس تريل، بتصميم أكثر عصرية ورشاقة مقارنة بالموديل الحالي، لتماثل طرازي

كيكس، وجوك، مع شبكة تهوية V بمنحنيات وحجم أكبر مع جسد عضلي، ومصدات خلفية سميكة ومصابيح خلفية متصلة على عرض الخلفية بأكملها.

أما المقصورة الداخلية لاكس تريل 2021، فجاءت مختلفة تماماً عن الموديل الحالي، حيث زودت بمواد أعلى

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جودة وشاشة معلومات ترفيهية كبيرة أشبه بالتابلت ولوحة عدادات رقمية بالكامل وأحدث أنظمة مساعدة السائق لنيسان بشكل قياسي في جميع الفئات.

وتعتمد السيارة الجديدة على سواعد محرك 2.5 لتر بترولي بضغط الهواء، مع محرك آخر تربو 2.0 لتر، مرتبط بناقل حركة CVT ونظام دفع أمامي أو رباعي، كذلك من المنتظر طرح نسخة هجينة بنفس مولد الطاقة المستخدم في السيارة أوت لاندر