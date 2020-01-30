كتب: باسل الحلواني
تعتزم شركة صناعة السيارات اليابانية "نيسان"، طرح الجيل الجديد من سيارتها الشهيرة اكس تريل، موديل 2021، خلال النسخة القادمة من معرض نيويورك الدولي للسيارات، المزمع إقامته خلال شهر أبريل القادم.
ويأتي الجيل الجديد من اكس تريل، بتصميم أكثر عصرية ورشاقة مقارنة بالموديل الحالي، لتماثل طرازيكيكس، وجوك، مع شبكة تهوية V بمنحنيات وحجم أكبر مع جسد عضلي، ومصدات خلفية سميكة ومصابيح خلفية متصلة على عرض الخلفية بأكملها.
أما المقصورة الداخلية لاكس تريل 2021، فجاءت مختلفة تماماً عن الموديل الحالي، حيث زودت بمواد أعلى
وتعتمد السيارة الجديدة على سواعد محرك 2.5 لتر بترولي بضغط الهواء، مع محرك آخر تربو 2.0 لتر، مرتبط بناقل حركة CVT ونظام دفع أمامي أو رباعي، كذلك من المنتظر طرح نسخة هجينة بنفس مولد الطاقة المستخدم في السيارة أوت لاندر
كانت هذه تفاصيل خبر "نيسان" تكشف عن موعد طرح الجيل الجديد كلياً من "اكس تريل" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.