كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مازيراتي تستعد لإطلاق سيارتها الجديدة "جيلي" محركات هجينهة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستعد شركة مازيراتي البريطانية لإطلاق سيارتها الجديدة "جيبلي" بمحركات هجينة في معرض بكين الدولي للسيارات في أبريل 2020 المقبل، وبالبرغم من أن مازيراتي تستهدف المنافسة في السوق الصيني الذي أصبح ذو شعبية كبيرة مؤخرًا خاصةً للسيارات الكهريائية إلا أن السيارة ستصل حتماً للأسواق العالمية.

لا توجد تفاصيل متوفرة عن سيارة مازيراتي جيلي القادمة، ولكن المحركات الهجينة ستضيف بعض القوة إلى السيارة كما ستساعدها على تقليل الانبعاثات.