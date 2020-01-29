موعد تدشين نيسان اكس تريل 2021 الجديدة+معلومات

الخليج ٣٦٥ نت – أشارت تقارير أن نيسان ستكشف الستار عن الجيل الرابع الجديد كليا لاكس تريل 2021 في أبريل القادم في معرض نيويورك الدولي للسيارات.. وحتى ذلك الحين نعرض لكم كل ما نعرفه حاليا عن السيارة.

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