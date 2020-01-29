جينيسيس GV80 المواصفات الأمريكية تدشّن بمحركات تيربو

الخليج ٣٦٥ نت – جينيسيس GV80 موديل 2021 هي أول SUV فاخرة من العلامة الكورية، والتي تم تدشينها منذ أسابيع في كوريا الجنوبية بتصميم خارجي مشابه لـ G90 سيدان المحدثة، مع الإعلان عن محرك واحد آنذاك للسوق الكوري، V6 ديزل تيربو سعة 3.0 لتر بقوة 278 حصان.

والآن بدأت جينيسيس بتقديم السيارة في الأسواق العالمية، وأولهم الولايات المتحدة، مع الإعلان عن محركات تيربو أخرى 2.5 و3.5 لتر بأنظمة دفع خلفي ورباعي، وبينما لم تعلن جينيسيس عن معدلات القوة، نتوقع أن محرك الـ 2.5 لتر سيقترب من 304 حصان بينما محرك الـ V6 توربو مزدوج سعة 3.5 لتر سيتعدى 365 حصان.

كلا المحركين سيأتيان بجير أوتوماتيكي 8 سرعات، وتشمل مواصفات السيارة الأخرى قفل تفاضلي خلفي محدود الانزلاق لموديلات الدفع الرباعي، مع نظام تعليق إلكتروني متطور لأول مرة في تاريخ جينيسيس وعدد واسع من أنظمة مساعدة السائق.

Advertisements

وستعلن جينيسيس عن الأسعار قرب موعد طرح السيارة في صيف 2020.