كتب: باسل الحلواني كشفت شركة تعديلات السيارات الألمانية "ألبينا"، عن سيارتها الكومبي الرياضية الجديدة B3 Touring، والتي من المنتظر أن يتم إطلاقها بحول منتصف العام الجاري. وقالت الشركة الألمانية، إن سيارتها المعدلة Advertisements الجديدة، تعتمد على سيارة بي إم دبليو الفئة الثالثة، وتحمل محركاً مستقيم سداسي الأسطوانات تربو مزدوج سعة 3 لتر وبقوة 462 حصان، مع عزم دوران أقصى يبلغ 700 نيوتن متر. الجديدة، تعتمد على سيارة بي إم دبليو الفئة الثالثة، وتحمل محركاً مستقيم سداسي الأسطوانات تربو مزدوج سعة 3 لتر وبقوة 462 حصان، مع عزم دوران أقصى يبلغ 700 نيوتن متر. ووفقاً لـ"ألبينا"، فإن سعر السيارة الجديدة يبدأ من 83 ألف يورو، مايعادل مليون و445 ألف جنيه تقريباً، لكن الشركة لم تفصح بعد عن أية بيانات تتعلق بمعدلات أداء أو قيم استهلاك سيارتها الجديدة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بمليون و445 ألف جنيه.. "ألبينا" تكشف عن موعد طرح سيارتها B3 Touring لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.