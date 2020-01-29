تعرف على لوكا دي ميو رئيس رينو التنفيذي الجديد ومسؤول اودي السابق

الخليج ٣٦٥ نت – اختارت مجموعة رينو رئيس سيات السابق، لوكا دي ميو من أصول إيطالية، كالمدير التنفيذي الجديد لرينو بداية من يوليو 2020.

حتى ذلك الحين ستستمر كلوتليد ديلبوس (مرفقة صورتها) كالمديرة التنفيذية المؤقتة للشركة.. وقد صرحت رينو أنها نظرت في مسيرة لوكا دي ميو المهنية وخبرته الواسعة ووصلت إلى أنه الاخيار الأمثل لقيادة رينو في رحلة تطورها وتحولها القادمة.

وقد رحبت نيسان بتعيين لوكا دي ميو مع تصريحها :”نرى التحالف كجزء رئيسي من تعافي أدائنا ونعد بالعمل معا لتعزيز التعاون في المشاريع الحالية والمستقبلة للتحالف”.

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لوكا دي ميو هو خريج جامعة Luigi Bocconi للتجارة في إيطاليا ويتمتع بخبرة 20 عاما في صناعة السيارات، وقد بدأ مسيرته في رينو قبل انتقاله لتويوتا الأوروبية ثم فيات مع إدارته لعلامات لانسيا وفيات والفا روميو، ثم انتقل لفولكس فاجن في 2009 واودي في 2012، وأخيرا تولى رئاسة سيات في 2015.