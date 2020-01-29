تعرف على السيارة الأكثر مبيعاً في السوق اليابانية

كتب: باسل الحلواني
استطاعت سيارة هوندا الصغيرة " إن بوكس"، للعالم الثالث على التوالي، أن تستحوذ على لقب السيارة الأكثر مبيعاً في السوق اليابانية خلال عام 2019.
وارتفعت مبيعات هوندا "إن بوكس"،
بأبواب منزلقة تجعل من السهل الدخول والخروج، وتتسع لأفراد أسرة متوسطة، كما تقدم حلا مثاليا لاستهلاك الوقود.
تتميز السيارة باتساع مقصورتها، كما أنها تتمتع
أدى نجاح هوندا "إن-بوكس" الكبير في الأسواق اليابانية إلى توجه مصنعي السيارات الأخرى إلى زيادة الاهتمام بالسيارات الصغيرة مع تزويدها بالعديد من الأنظمة الحديثة.
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