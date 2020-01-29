تعرف على السيارة الأكثر مبيعاً في السوق اليابانية

كتب: باسل الحلواني

استطاعت سيارة هوندا الصغيرة " إن بوكس"، للعالم الثالث على التوالي، أن تستحوذ على لقب السيارة الأكثر مبيعاً في السوق اليابانية خلال عام 2019.

وارتفعت مبيعات هوندا "إن بوكس"،

بنسبة 4.8% مقارنة بعام 2018 لتصل إلى 253.500 ألف وحدة، لتصبح السيارة الـ"العائلية الصغيرة" الأولى في اليابان.



تتميز السيارة باتساع مقصورتها، كما أنها تتمتع

بأبواب منزلقة تجعل من السهل الدخول والخروج، وتتسع لأفراد أسرة متوسطة، كما تقدم حلا مثاليا لاستهلاك الوقود.أدى نجاح هوندا "إن-بوكس" الكبير في الأسواق اليابانية إلى توجه مصنعي السيارات الأخرى إلى زيادة الاهتمام بالسيارات الصغيرة مع تزويدها بالعديد من الأنظمة الحديثة.