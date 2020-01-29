اوروس كومندانت تظهر بشكلها المتوقع.. هل تنافس كولينان؟

الخليج ٣٦٥ نت – بعد ظهور اوروس كومندانت SUV الروسية الفاخرة لأول مرة في صور تجسسية أثناء اختبارها الأسبوع الماضي في السويد، قام الفنانون لدى Kolesa برسم صور توقعية للسيارة بدون تمويهات.

مثل ليموزين “سينات سيدان” الروسية الرئاسية الفاخرة، ستأتي كومندانت بشبك أمامي كرومي جريء ومصابيح أمامية مشابهة وجنوط مماثل أيضا لسينات.

المصابيح الخلفية في السيارة الاختبارية كانت مؤقتة، لذا قرر الرسام وضع مصابيح خلفية مستطيلة مستوحاة من السيدان مع شريط كروم يصل بينهم.

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وستعتمد كومندانت على نفس منصة سينات مع محرك V8 هجين سعة 4.4 لتر بقوة 590 حصان وعزم دوران 880 نيوتن.متر، متصل بجير اوتوماتيكي 9 سرعات ونظام دفع رباعي، ومن المتوقع تدشين الـ SUV الفاخرة في 2021 قبل طرحها في الأسواق في 2022.