“كيا الجبر” تدعم “حملة 80” للسلامة المرورية بـ 10 سيارات

الخليج ٣٦٥ نت – واصلت شركة الجبر التجارية؛ وكلاء سيارات كيا موتورز في المملكة اهتمامها بدعم البرامج والأنشطة التوعوية الموجهة لتعزيز السلامة المرورية في المملكة، فامتداداً لشراكتها مع الإدارة العامة للمرور في #حملة_80 التي حققت شهرة واسعة لتحفيز السائقين لجعل سلوك الالتزام المروري أسلوب حياة متبعاً؛ قدمت الشركة 10 سيارات يتم السحب عليها من خلال الموقع المخصص للحملة للأشخاص الذين لم يحالفهم التوفيق في الفوز بالجوائز النقدية التي يتم توزيعها خلال الجولات الميدانية لفريق البرنامج في طرقات المملكة لتتبع الملتزمين بقواعد السلوك المروري السليم.

وتأتي فكرة الحملة الخارجة عن المألوف عن طريق متابعة سرية للسائقين في تجربة اجتماعية، أبطالها سائقون ملتزمون بالأنظمة المرورية، وذلك بعد متابعتهم وتوثيق التزامهم، ومن ثم استيقافهم من قبل رجل المرور ، ليقوم مقدم التجربة الاجتماعية المرافق لرجل المرور بمنحهم مكافأة مالية فورية باسم الحملة؛ نظير التزامهم بالأنظمة المرورية.

وكانت شركة الجبر التجارية من الشركاء الفعالين لإنجاح الحملة التي تحمل أهدافاً سامية لتثبيت قواعد السلامة المرورية في مجتمعنا من أجل التقليل من نسبة الحوادث المرتفعة على طرقنا، حيث قدمت الشركة 10 سيارات سوف تكون موجهة لكافة أفراد المجتمع الذين لم يحظوا بفرصة الفوز عبر المكافآت المباشرة على الطريق، وذلك عبر التسجيل في موقع الحملة www.80km.tv بشرط أن يكون المتقدم يحمل سجلاً مرورياً خالياً من المخالفات المرورية المؤثرة مثل (قطع الإشارة، القيادة تحت تأثير المسكر، التفحيط، السرعة الزائدة).

وعن مشاركة شركة الجبر التجارية في #حملة_80 تحدث الأستاذ/ عبدالسلام بن محمد الجبر – عضو مجلس إدارة الشركة قائلاً: “نعتز بالمشاركة في هذه الحملة ذات الأهداف الرائعة لتعزيز السلامة المرورية في مجتمعنا، مشيراً بأن شركة الجبر التجارية كان لها العديد من المبادرات والمشاركات في هذا الجانب؛ مثل حملة #نسوق_بذوق التي نفذتها الشركة وحققت نجاحاً كبيراً في إيصال العديد من الرسائل الإيجابية إلى المجتمع.

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وقدم الجبرالشكر لمدير الادارة العامة للمرور بالمملكة اللواء محمد البسامي على جهوده المثمرة في كافة الجوانب المتعلقة بالسلامة المروية عبر إطلاق البرامج والحملات التوعوية المختلفة والمتابعة المستمرة لتطويرة منظومة المرور في المملكة بما يتوافق مع رؤية القيادة الحكيمة حفظها الله، مثمنا إتاحة الفرصة للشركة لدعم هذه الحملة الإيجابية.