سائق يتلقى أغرب مخالفة بسبب هيكل عظمي!

الخليج ٣٦٥ نت – قامت الشرطة الأميركية في ولاية أريزونا الجنوبية بفرض مخالفة مرورية على سائق لسبب غريب للغاية، وهو وضع هيكل عظمي على المقعد الأمامي للسيارة!



ووفقاً لتقرير الشرطة في ولاية أريزونا، فإنه تم توقيع مخالفة مرورية على رجل في الستينيات من عمره، بسبب وضع هيكل عظمي مزيف بجانية وألبسه قبعة عسكرية في محاولة لخداع الشرطة.

وأضافت الشرطة أنه عندما تم اكتشاف الحيلة من قبل أحد الضباط، أخرجه من المسار، وكتب له مخالفة تقدر بنحو 200 دولار أميركي (750 ريال).

ويرجع محاولة خداع الرجل لرجال الشرطة لوجود حارة على الطرق السريعة يطلق عليها مسار “المركبات المرتفعة الأشغال”، تهدف إلى تقليص الازدحام المروري، ويجب للسير عليه أن يكون في السيارة شخصين على الأقل، ويتم مخالفة السائق إن كان بمفرده.

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ولقد علقت الشرطة الأميركية في ولاية أريزونا على حيلة السائق عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر: “تعتقد أن يمكنك استخدام مسار المركبات المرتفعة الأشغال بواسطة هيكل عظمي وهمي؟ أنت مخطئ”.

وكشفت الشرطة عن وجود الآلاف من الأشخاص يخترقون هذا المسار سنوياً، يعتمدون على حيل متعددة، لكن الهيكل المزيف كان أمرا فريدا من نوعه.

وقالت الشرطة أنه تم توقيف رجل في أبريل الماضي لقيادته مركبة في هذا المسار، وبجانبه تمثال عارضة أزياء، ولفتت إلى أساليب أخرى مثل أقنعة “هالوين” فوق الحقائب.