تعرف على السيارة الأكثر مبيعا في اليابان لعام 2019

الخليج ٣٦٥ نت – كشف موقع “نيبون” الياباني عن السيارة الأكثر مبيعاً فى اليابان لعام 2019، وهي سيارة هوندا “إن-بوكس” الصغيرة، وذلك للعام الثالث على التوالي.



وتتميز هوندا “إن-بوكس” بإتساع مقصورتها وتمتع بأبواب منزلقة تجعل من السهل الدخول والخروج، وتتسع لأفراد أسرة متوسطة، كما تقدم حلا مثاليا لاستهلاك الوقود، هذه المواصفات جعلتها السيارة الأكثر شعبية ومبيعاً في اليابان.

ووفقاً للموقع الياباني، فقد ارتفعت مبيعات هوندا “إن-بوكس” بنسبة 4.8% مقارنة بعام 2018 لتصل إلى 253.500 ألف وحدة، وأصبحت السيارة الـ”العائلية الصغيرة” الأولى في اليابان.



يذكر أن عام 2017 كان محورياً في صعود هذه السيارة الصغيرة نحو القمة، حيث تم إعادة تصميمها بالكامل في سبتمبر/أيلول 2017، لتصبح بعدها السيارة الأكثر مبيعًا على مدار 27 شهرًا، حيث تم تحسين ميزات السلامة بها وزيادة المساحة الداخلية.

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وأدى نجاح هوندا “إن-بوكس” الكبير في الأسواق اليابانية إلى توجه مصنعي السيارات الأخرى إلى زيادة الاهتمام بالسيارات الصغيرة مع تزويدها بالعديد من الأنظمة الحديثة.



وحسب إحصائيات موقع “نيبون”، فقد احتلت السيارات الصغيرة معظم المراكز الأولى في مبيعات السيارات، حيث جاءت “دايهاتسو تانتو” في المركز الثاني بحجم مبيعات وصل إلى 175.3 ألف وحدة.



في حين احتلت سوزوكي سباسيا المركز الثالث، ونيسان دايز في المركز الرابع، أما المركز الخامس فشهد أول ظهور للسيارات عادية الحجم عبر “تويوتا بريوس”.