تنوع الحملات التسويقية لطرازات هيونداي 2020

مشاركة محمد يوسف ناغي للسيارات – هيونداي برعاية “بسطة ماركت”

الخليج ٣٦٥ نت – تتنوع الحملات الترويجية والتسويقية التي تستهدف الاسرة بشكل مباشر التي تشارك فيها شركة محمد يوسف ناغي للسيارات – هيونداي، واتاحة الفرصة لهم لتجربة قيادة لأحدث طرازات هيونداي لعام 2020 طراز سوناتا وسنتافي الجديدتين.

فقد أعلنت الشركة عن مشاركتها برعاية الحدث الشهير “بسطة ماركت” الذي تنظمه ادارة البرامج التسويقية بغرفة جدة لاتاحة الفرصة لصغار المستثمرين من عرض منتجاتهم ومساعدتهم بتسويقها والترويج لها.

فقد قامت شركة محمد يوسف ناغي للسيارات وكيل هيونداي بالمنطقة الغربية بعرض سيارتي هيونداي سوناتا وسنتافي وذلك من خلال رعايتها لمهرجان ” بسطة ماركت ” والمقام في مدينة جدة خلال الفترة من 17 يناير حتى 29 فبراير 2020.

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واتاحت هيونداي لعملائها الفرصة لتجربة قيادة سيارة سوناتا الجديدة كليا بالإضافة الى طراز سنتافي من خلال المهرجان وإتاحة الفرصة للزوار بالاطلاع بشكل مباشر على أبرز المواصفات المتوفرة فيها ومساعدتهم في اقتناء سيارات هيونداي من خلال العروض المقدمة عبر قنوات تمويلية متعددة.

الاستاذ خالد الحارثي مدير التسويق بشركة محمد يوسف ناغي للسيارات – هيونداي صرح بهذه المناسبة قائلا:” ان تعزيز العلاقة بيننا وبين كافة القطاعات وفئات المستهلكين والعملاء يتعزز كل يوم من خلال توفير الطرازات الجديدة وتوفير المعلومات الخاصة الجديدة لكل طراز، اضافة الى تسهيل برنامج التجارب للطرازات الجديدة ضمن برامج ترويجية وافكار مبدعة تندرج ضمن برامجنا لدعم المجتمع.

اضاف قائلا:” لا شك ان التنوع بالبرامج الترويجية والتسويقية لاسيما التي تستهدف كافة افراد الاسرة من شأنها رفع مستوى التعريف والوعي بطرازات هيونداي وسيعود بالفائدة علينا وسيساعدنا على تطوير اعمالنا ايضا.”