الخليج ٣٦٥ نت – تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يُظهر قيام رجل بممازحة شاب سعودي يركب سيارة صغيرة برفقة اثنين من أصدقاءه، حيث طلب منه أن يبيع له هذه السيارة من خلال مزحة كان يجهزها له، وجاء رد الشاب السعودي مميزاً!
وكان رد الشاب، أن هذه السيارة فداءاً للرجل مؤكداً أنه لا يبيع سيارته، ولكنه يهديها ويعطي مما يجود بيديه مثل السعوديين، وقد انتشر الفيديو بسرعة البرق على مواقع التواصل الاجتماعي؛ لروعته وتأكيده على أصالة المواطن السعودي.
وأخيراً، تسبب هذا الرد المميز من الشاب في أن يقوم الرجل برد فعل غير متوقع أيضاً، حيث أكد أنه سيقدم للشاب سيارة مرسيدس هدية تحية له على كلماته ورده المميز، فيما رفض الشاب في البداية الهدية ولكنه وافق بعد ذلك عندما أصر الرجل على ذلك.
كانت هذه تفاصيل خبر “بالفيديو” شاب سعودي يحصل على سيارة مرسيدس كهدية.. بسبب مزحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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