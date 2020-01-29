وكيل بيرليانس يكشف عن موعد طرح V7 في مصر

كتب: باسل الحلواني

كشفت شركة بريليانس البافارية، وكيل سيارات بريليانس في مصر، عن تقديم السيارة V7 في السوق المصري خلال الربع الثاني من العام الجاري 2020 دون تحديد شهر محدد حيث ذكرت الشركة أن السيارة ستتوفر في مصر خلال مايو أو يونيو 2020.

وتحمل السيارة التي قد قدمت في مصر لأول مرة في أوتوماك فورميلا 2018 في سبتمبر 2018 ، محركاً 1600 سي سي تيربو بقوة 202 حصان وعزم دوران 280 نيوتن متر وناقل حركة أوتوماتيك DCT من 7 سرعات ونظام جر أمامي للسيارة. ومن

المرتقب تقديمها مثل V6 في 3 فئات هم ديلوكس وجراند ديلوكس وفلاج شيب مع وسائل أمان مختلفة تشمل الوسائد الهوائية والفرامل ABS وEBD .

ويتوفر للسيارة إضافات تشمل نظام صوت مع 8 مكبرات وفتحة سقف كهربائية ونظام ملاحة وتحكم ثنائي في المناخ مع توفير شاشة للسيارة 7 بوصة وشاشة أخري ملونة للسائق وعجلات قياس 19 بوصة.