نسبة ارتفاع استخدام النقل المتوقعة بعد تشغيل المترو بالرياض

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الخليج ٣٦٥ نت – توقّع السيد “فهد الرشيد” الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض خلال حديثه في مقابلة مع قناة “العربية”، أن نسبة استخدام النقل العام في الرياض ستزيد من 1% إلى 20% بعد تشغيل مشروع المترو خلال العام الجاري 2020.
وأوضج أن مدينة الرياض ستكون مقبلة على زيادة في النمو خلال السنوات العشر القادمة، بدافع من المحركات الاقتصادية المتمثلة في المشاريع الكبرى كالمترو والقدية ومركز الملك عبد الله المالي وبوابة الدرعية، مما سيجعل تلك العاصمة العريقة من أكثر المدن تنافسية على مستوى العالم خلال الفترة القادمة، وستستقطب الاستثمارات العالمية استجابة لمتطلبات رؤية المملكة 2030.
يُذكر أن نمو الرياض لن يشتمل على الجوانب الكمية فحسب بل سيشمل أخرى نوعية، كتقليل انبعاثات الكربون بفضل الإعتماد على وسائل النقل العام، وتشجير المدينة ضمن مشروع “الرياض الخضراء” لزرع 7 ملايين شجرة.
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