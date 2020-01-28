“بالفيديو” هل بإمكان بي ام دبليو X7 منافسة تويوتا سوبرا على المضمار؟

الخليج ٣٦٥ نت – يسأل البعض حاليا هل سيارات الكروس اوفر هي السيارات الرياضية في عصرنا الحالي؟ مع رواجهم المذهل حول العالم وتقديم صانعات السيارات لنسخ عالية الأداء منهم باستمرار.

وقد قررت قناة Fast Lane Car تجربة الامر ووضع بي ام دبليو X7 M50i في منافسة مع تويوتا سوبرا وتويوتا 86.. ويُذكر أن X7 تزن ثلاثة طن تقريبا مع داخلية رحبة تسع سبعة أفراد ومحرك بقوة 523 حصان، أي ثلاثة أضعاف قوة تويوتا 86 الرياضية.

بالطبع بغض النظر عن القوة، X7 ستعاني في سباق كهذا، لأنها تظل SUV في النهاية ومن الصعب مقارنتها مع سيارات رياضية خفيفة الوزن، وهو ما اكتشفه المختبرون في الفيديو، حيث قارنوا بين عدم ثبات الـ X7 وضعف توجيهها على المضمار مقارنة بسوبرا و86 وسهولة التحكم بهم ولكنها كانت تجربة جيدة في كل الأحوال، حيث تمكنت X7 من التفوق على 86 بحوالي خمس ثواني في المضمار، بينما حصلت سوبرا على المركز الأول كما هو متوقع.