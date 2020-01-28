مرسيدس اس كلاس 2021 الجديدة تظهر في صورة مسربة

الخليج ٣٦٥ نت – تقترب مرسيدس من تدشين اس كلاس 2021 الجديدة كلياً، وقد ظهرت للتو واجهتها في أول صورة مسربة، ما يدل على أنها جاهزة تماماً للتدشين.

نرى تشابهاً واضحاً في شكل الجيل الجديد مع الجيل الحالي، ذلك يتضمنه شبك أعرض ومصابيح أمامية نحيلة، مع هيكلة أطول.

بينما ستشترك S-Class القادمة في تصميمها مع CLA و CLS، نعلم أن S-Class ستحظى بعدد من المزايا التي لم تتوفر في أي موديل مرسيدس من قبل، مثل تابلت ضخم لنظام المعلومات الترفيهية وأنظمة قيادة ذاتية أكثر تطوراً.

من المتوقع أن تعتمد S-Class الجديدة على مولدات طاقة هجينة لتحسين كفاءة استهلاك الوقود، لتشمل مساعدة هجينة مخففة لمعظم المحركات بداية من 2 لتر إلى V8 سعة 4 لتر، كما أن النسخ الهجينة بالقابس ستتمتع بمدى 100 كيلومتر بناء على الطاقة الكهربائية فحسب، كما سنرى نسخ ديزل فقط بالطبع لموديلات AMG ومايباخ.

ترقبوا إذاً تدشين مرسيدس اس كلاس 2021 خلال الأشهر القليلة المقبلة، وسنوافيكم بأية تفاصيل أخرى فور توفرها لدينا.

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الصورة المسربة:

تصميم الداخلية المتوقع: