لأول مرة.. "مازيراتي" تعرض سيارة "ليڤانتي" من سلسلة "رويال" الخاصة

كتب: باسل الحلواني

خطفت "مازيراتي" الأضواء في النسخة السادسة والثلاثين من بطولة "كأس العالم للبولو على الجليد" لعام 2020 التي استضافتها قرية سانت موريتز الساحرة في عطلة نهاية الأسبوع الماضية، حيث استعرضت علامة السيارات العريقة لأول مرة سيارة "مازيراتي ليڤانتي" من سلسلة "رويال" الخاصة، وذلك أمام كوكبة من الضيوف الذين اجتمعوا على ضفاف بحيرة سانت موريتز لحضور الحدث الأبرز في أجندة الفعاليات المجتمعية، والاحتفاء بالديناميكية الفريدة والأناقة المميزة التي تجسدها هذه السيارة.

وأقيمت المباراة النهائية من البطولة برعاية رسمية من "مازيراتي"، وشهدت منافسة حماسية فاز فيها فريق سانت موريتز على فريق أذربيجان بـ 4 أهداف مقابل 1 و1/2 هدف.

وشكل العرض الحصري لسيارة "مازيراتي ليڤانتي" من سلسلة "رويال" الخاصة الحدث الأبرز في البطولة؛ حيث تربعت بكل وقار أمام الضيوف الذين استمتعوا بتصميمها الأنيق وخطوطها الديناميكية التي تماهت مع جمال جبال إنجادين في قرية سانت موريتز.

تميزت "مازيراتي" على مر تاريخها بابتكار

طرازات فريدة وسلاسل حصرية؛ ومن بينها نسخة "رويال" 1986 من الجيل الثالث لطراز "كواتروبورتيه"، وهي سيارة أعيد تصميمها باللونين الأخضر والأزرق مع مقصورة داخلية محسّنة، ومقاعد جلدية ناعمة، وتطعيمات خشبية واسعة في لوحة العدادات وأغطية الأبواب. واقتصرت السلسلة على إنتاج 51 سيارة فقط.

و تستحضر "مازيراتي" إرثها العريق عبر إطلاق سلسلة خاصة تحمل الاسم نفسه عبر جميع الطرازات المزودة بمحرك سداسي الاسطوانات ضمن تشكيلة "مازيراتي" الحالية: حيث سيتم إنتاج 100 سيارة "كواتروبورتيه" و"ليڤانتي" و"جيبلي" من سلسلة "رويال" مع محركات بنزين سداسية الاسطوانات بقوة 350 و430 حصاناً وسعة 3 ليتر.

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وتتوفر سيارات هذه السلسلة بلونين فريدين هما الأزرق الملكي (Blu Royale) والأخضر الملكي ((Verde Royale، وتم تزويدها بجنوط "أنتيو" قياس 21 بوصة باللون الفحمي اللمّاع مصممة خصيصاً لهذه السلسلة، وتترافق مع

ضواغط مكابح فضية اللون.

وتتمتع المقصورة الداخلية لسيارة "ليڤانتي رويال"، والتي تستوحي من تشطيبات سيارة "جران لوسو"، بالأناقة والفرادة التي تتجلى في موادها؛ بدءاً من جلد "بيلي تيسوتا" باللون البني من تصميم دار "إرمنيجيلدو زينيا"، أو جلد "بينو فيوري" باللون الأسود/ البني، والإضافات البراقة مثل الشبكة المعدنية، واللوحة التعريفية التي تحمل عبارة "One of 100" (للدلالة على أن السيارة هي واحدة من 100 سيارة حصرية فقط)، مع نظام الصوت المتطور "باور أند ويلكنز"، وفتحة سقف كهربائية، ونوافذ قاتمة اللون.

وتمتاز سلسلة "رويال" الخاصة بطيف واسع من التجهيزات، مع توفير حزم "الطقس البارد" و"بريميوم" و"مساعدة السائق" كمزايا قياسية. وتضمن أنظمة مساعدة السائق المتطورة الاستجابة لجميع المخاطر المحتملة على الطرقات، مع تعزيز راحة وسلامة السائق والركاب.

ومع بدء طرح الدفعة الأولى من هذه السيارات بحلول مارس 2020، تم فتح باب التقدم بطلب شرائها علماً أنها إصدار حصري يقتصر على 100 سيارة فقط. وتبدأ أسعار سلسلة "رويال" من 419 ألف درهماً إماراتياً لسيارة "جيبلي"، 459 ألف درهماً إماراتياً لسيارة " ليڤانتي"، و519 ألف درهماً إماراتياً لسيارة "كواتروبورتيه". وستتوافر هذه السلسة في دول أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، والصين، ودول آسيا والمحيط الهادئ.