أوبر تدرس ضم التاكسي إلى خدماتها في مصر

كتب: باسل الحلواني
تدرس شركة أوبر، ضم التاكسي إلى تطبيقها في مصر، خاصةً بعد النجاح الذي حققه كمنتج في أسواق أخرى بالشرق الأوسط.
وقالت الشركة، خلال بيان لها، إن التاكسي جزء لا يتجزأ من منظومة النقل في مصر ، ولذلك يأتي اختباره كجزء من عملالشركة المستمر على تطوير التكنولوجيا الخاصة بـ "أوبر"، لتلبية الاحتياجات المختلفة للسوق المصري.
وأضافت "أوبر"، أنها تستهدف خلق فرص عمل للسائقين وإتاحة حلول نقل متطورة وموثوقة وفي متناول اليد.
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