“بالفيديو” كريس ايفانس يشارك في إعلان هيونداي سوناتا 2020

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت هيونداي عن أول إعلان ترويجي جديد لموديل سوناتا 2020 ضمن مباريات كرة القدم الأمريكية Super Bowl، مع تسمية الفيديو “الركن الذكي”.

وقد شارك نجم هوليوود كريس ايفانس (نجم Captain Amrica) في الإعلان مع ريشتل دراتش أثناء مشاهدتهم لرجل يحاول ركن هوندا اكورد في مكان ضيق ويفشل، قبل أن نرى جون كرازينسكي (نجم The Office) داخل هيونداي سوناتا وخروجه منه وتشغيله للركن الذكي، والذي تكفل بالمهمة.

كما يقوم الإعلان بالسخرية من لهجة مدينة “بوستون الأمريكية”.. ويُذكر أن تقنية الركن الذكي ليست جديدة ولكنها عادة مقتصرة على السيارات الفاخرة، وقد قررت هيونداي الترويج لها في سوناتا لإثبات مدى تطور تقنيات السيارة.

كما أصبحت هيونداي أول شركة سيارات تطلق حملة ترويجية في تيك توك في محاولة لجذب الشباب والتواصل معهم.

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