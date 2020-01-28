فورد موستنج ماخ 1 عالية الأداء تظهر أثناء اختبارها

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الخليج ٣٦٥ نت – ظهرت فورد موستنج ماخ 1 الرياضية في صور تجسسية أثناء اختبارها في ولاية ميشيجان أمريكية، وهي موستنج معدلة بتحسينات مختلفة للأداء، مع شبك أمامي معدل وتغييرات جمالية أخرى لمصابيح الضباب وفتحات التهوية.
كما حصلت السيارة على جنوط أنيق داخل إطارات ميشيلين الرياضية مع نظام مكابح بريمبو عالي الأداء، وفي الخلف نرى مشتت هواء فريد من نوعه وجناح خلفي ونظام عادم رباعي.
من المتوقع اعتماد موستنج ماخ 1 على محرك V8 سعة 5.0 لتر بقوة 500 حصان، ونقارن هذا بموستنج GT بقوة 460 حصان وموستنج GT350 بقوة 526 حصان، ما يضعها في منتصف مجال الموديل.
من المتوقع انضمام ماخ 1 الجديدة لمجال موستنج في 2021 مع تدشينه لاحقا هذا العام.
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