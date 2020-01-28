10 معلومات تهمك عن تأجير السيارات في السعودية

الخليج ٣٦٥ نت – إذا كنت تريد استئجار سيارة في السعودية، فإن هنالك شروطاً ونصائحاً يتوجب عليك اتباعها لكي تضمن الحصول على أفضل تجربة ممكنة، وهو ما نستعرضه فيما يلي: 1- يتوجب أن تكون لديك رخصة قيادة محلية أو دولية سارية 2- ابحث عن شركة تأجير كبيرة لديها تقييمات جيدة وسمعة طيبة 3- لا تغفل عن قراءة شروط تأجير السيارة للتأكد بأنها تتناسب مع متطلباتك 4- تحميل التطبيق الخاص بشركات التأجير يضمن لك متابعة العروض الحصرية لهم لتضمن حصولك على السيارة بأفضل قيمة 5- يفضّل الحصول على سيارة تشمل التأمين والصيانة والفحوصات Advertisements 6- تأكد من استلام سيارة مطابقة للمواصفات المذكورة المتفق عليها عند حجزها 7- اختر شركة تسمح لأفراد عائلتك باستخدام السيارة، وهو ما سيكون مفيداً خاصة أثناء السفر 8- تأكد إذا كانت السيارة مدعومة بخدمة مثل الصيانة المتنقلة التي تقدمها الوفاق لتأجير السيارات 9- لو ستؤجر السيارات بشكل متكرر، تأكد بأن الشركة التي تتعامل معها توفر لك عروضاً وخصومات مثل عضوية الوفاق (أميالي) 10- تعامل مع شركة تأجير لديها أسطول سيارات متنوع حديث فقد تستقر على شراء إحداها

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