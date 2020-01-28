عروض شركة تأجير للتمويل على تقسيط جميع السيارات في المملكة

الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة تأجير للتمويل، تمتع بسيارتك الجديدة من شركة أوتوستار والقسط الأول عليهم مع عرض كامل.. مكمل، على جميع السيارات في المملكة. مزايا العرض: تركيب عازل حراري مجانا.

بدون رسوم إدارية.

بدون دفعة أولى.

القسط الاول على الشركة.

خدمة المساعدة على الطريق لمدة سنة.

ضمان ممتد مجانا لمدة 3 سنوات بدون تحديد للكيلومترات. صورة العروض:

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