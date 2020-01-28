أفضل 10.. السيارات الأكثر شعبية في العالم لعام 2019

نشر موقع "Focus2move" المتخصص بالبيانات في عالم السيارات، قائمة حديثة بالسيارات الأكثر

شعبية في العالم لعام 2019.

تتضمن القائمة ثلاثة نماذج من شركة تويوتا، حيث جاء في المركز الأول، أكبر نسبة مبيعات في عام 2019 في العالم، من نصيب تويوتا كورولا بـ1236380 سيارة.

أما المركز الثاني حصلت عليه سيارة فورد بيك آب Ford F-Series الأمريكية بنسبة مبيعات 1070234 سيارة.

والمركز الثالث سيارة تويوتا RAV4 بنسبة مبيعات 931852 سيارة.

احتل المركز الرابع هوندا سيفيك بنسبة مبيعات 821374 سيارة.

حصل المركز الخامس على سيارة هوندا CR-V بنسبة مبيعات 818981 سيارة.

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المركز السادس في فولكس واجن تيجوان بنسبة مبيعات 741297 سيارة.

المركز السابع: رام بيك آب بنسبة مبيعات 731895 سيارة.

المركز الثامن: تويوتا كامري بنسبة مبيعات 690729 سيارة.

المركز التاسع: فولكس واجن جولف بنسبة مبيعات 687664 سيارة.

المركز العاشر: شيفروليه سيلفردو بنسبة مبيعات 644013 سيارة.