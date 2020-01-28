قريباً.. طرح أودي Q3 Sportback في السوق المصرية

كتب: باسل الحلواني

يستعد وكيل علامة أودي الألمانية في مصر، لطرح السيارة أودي Q3 Sportback، في السوق المحلية لأول مرة خلال العام الجاري.

وقدمت هذه السيارة لأول مرة في العام الماضي وتعتبر أحدث الخيارات المتوفرة من Q3 مع سقف انسيابي مائل للخلف بشكل رياضي، وكان من المنتظرأن تحمل السيارة اسم Q4، ولكن الشركة منحتها اسم Q3 Sportback.

وتعتبر السيارة نسخة من موديلات Q3 في الجزء الخارجي والمقصورة الداخلية مع اعتماد السيارة على منصة MQB الخاصة بشركة فولكس فاجن جروب ، وهو ما يوفر للسيارة نظام الدفع بالعجلات الأمامية كميزة قياسية مع نظام الدفع الرباعي المتاح بصورة

اختيارية، وتظهر السيارة أطول من الموديل القياسي Q3 مع مصابيح خلفية محسنة لزيادة العرض الخاصة بالسيارة من حيث الشكل.

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ويتوفر للسيارة محركات رباعية الأسطوانات تيربو مع ناقل حركة يدوي من 6 سرعات أو ناقل حركة ثنائي القابض من 7 سرعات، أما أقوى نسخ السيارة هي النسخة بمحرك توربيني سعة 2.0 لتر بقوة 230 حصان.

وفي الداخل ، هناك مجموعة عدادات رقمية بحجم 10.25 بوصة أو 12.3 بوصة وشاشة تعمل باللمس بحجم 10.1 بوصة لنظام المعلومات والترفيه بشكل قياسي.

وهناك الكثير من خيارات الاتصال، بما في ذلك Amazon Alexa ، بالإضافة إلى أن السيارة يمكنها أيضًا توفير معلومات حول أماكن وقوف السيارات على جانب الطريق وظروف حركة المرور الأخرى بفضل الاتصال بينها وبين سيارات أودي الأخرى.

ورغم السقف المنحدر أو المنخفض في الخلف، إلا أن السيارة توفر مساحة تخزين في الخلف تصل الي لا تزال تبحث عن مساحة تخزينية تصل إلى 1415 لتر مع طي المقاعد الخلفية. كما يتوفر للسيارة باب خلفي يفتح بالتحكم عن طريق تحريك القدم أسفل الجزء الخلفي من السيارة لسهولة تحميل البضائع الضخمة.

وتشمل ميزات المساعدة الإلكترونية للسائق سواء القياسية أو الاختيارية التحذير من الاصطدام مع نظام الفرامل التلقائي للطوارئ وتحذير مغادرة المسار والتحذير من النقطة العمياء ومثبت السرعة القابل للتكيف ومساعدة الركن والكاميرا المحيطية.