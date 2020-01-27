“المرور” 7 نصائح يتوجب اتباعها عند انفجار إطار السيارة

الخليج ٣٦٥ نت – قدم المرور السعودي عدد من النصائح الهامة لقائدى السيارات، حول كيفية التعامل الصحيح في حال انفجار أحد الإطارات أثناء القيادة خاصة الطرق السريعة، بحيث تضمن سلامة السائق والركاب ومستخدمي الطريق.

وأوضح المرور الخطوات التي يجب اتباعها حال انفجار الإطار في إنفوجرافيك نشره عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، وتشمل هذه الخطوات ما يلي:

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1– القبض على مقود القيادة بإحكام

2– عدم الضغط على المكابح

3– رفع القدم عن دواسة البنزين

4– التأكد من خلو الطريق الذي على يمين السائق من السيارات القادمة من الخلف

5– توجيه السيارة بصورة تدريجية إلى الجانب الأيمن من الطريق

6– إيقاف السيارة في مكان آمن

7– تشغيل إشارة الطوارئ أو الفلشر

ولقد كشف المركز الوطني لسلامة الطرق، عن إحصاءات سابقة كانت صادرة من الإدارة العامة للمرور، أكدت فيها ارتفاع ضحايا الحوادث المرتبطة بالإطارات في النصف الأول من عام 2019، بواقع ثلاث ضحايا يومياً على الطرق الخارجية بين المدن بسبب الإطارات.

وأشارت الإحصائيات إلى ارتفاع الوفيات المرورية بسبب الإطارات بنسبة 69%، خلال النصف الأول من عام 2019، مقارنة بالفترة نفسها من 2018، وكذلك زيادة بنحو 28% في أعداد المصابين في ذلك النوع من الحوادث للفترة ذاتها.