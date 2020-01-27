جنرال موتورز تصدر تشويقية تمهيدا لإحياء علامة همر

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت شركة جنرال موتورز عن أول صورة تشويقية للبيك آب الكهربائية الصغيرة خاصتهم، والصورة لم تكشف عن تفاصيل كثيرة، لكنها توضح أن الموديل يحتوي على غطاء محرك طويل مائل، ولا يوجد شيء آخر يمكن تمييزه من الصورة، لكن يبدو أنها تمتلك صندوق خلفي قصير نسبياً.

تم إصدار الصورة كجزء من إعلان جنرال موتورز عن استثمارها لـ 2.2 مليار دولار (8.25 مليار ريال) في مصنع تجميع في ديترويت هامتراك لإنتاج مجموعة متنوعة من سيارات البيك آب الكهربائية والـ SUV، ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج في أواخر 2021.

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يذكر أننا علمنا سابقاً أنه من المتوقع أن تقوم البيك آب الكهربائية بإحياء اسم هامر، وقد يتم الإعلان عن ذلك في الثاني من فبراير، حيث ذكرت التقارير أن جنرال موتورز ستستخدم ليبرون جيمس للإعلان عن ذلك في مباراة السوبر بول، وإلى جانب بيك آب هامر، فمن المتوقع أن يقوم المصنع ببناء نسخ كهربائية من كاديلاك إسكاليد وجي إم سي سييرا يُشاع أن يتم الكشف عنها في 2023.

كان من المقرر أن يُغلق مصنع ديترويت هامتراك الصيف الماضي، لكن جنرال موتورز مددت إنتاج شيفروليه إمبالا وكاديلاك CT6 حتى فبراير من هذا العام، وتم الحفاظ على المصنع كجزء من عقد الشركة مع UAW، وبمجرد إعادة إنشائه وتشغيله بالكامل، سيوظف أكثر من 2,200 شخص، في حين تستثمر الشركة مبلغاً إضافياً قدره 800 مليون دولار (3 مليار ريال) في مشاريع أخرى متعلقة بإطلاق البيك آب الكهربائية.