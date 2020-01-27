لماذا يحذر الخبراء من وضع القدم على طبلون السيارة؟

الخليج ٣٦٥ نت – وجهت مؤسسة ديكرا للفحص الفني تحذير شديد اللهجة للأشخاص الذين يجلسون على المقعد الأمامي للسيارة من وضع أقدامهم على طبلون السيارة، لما تشكله هذه الوضعية من خطورة بالغة على حياتهم.



وأوضح الخبراء الألمان أن وضع الراكب قدمه على الطبلون يتسبب في إمالة خصره للأمام بعض الشيء، وهو ما يشكل خطورة بالغة في حال مناورات الكبح، حيث ينزلق حزام الوسط وهو ما قد يتسبب في حدوث أضرار بمنطقة البطن.

وأضاف الخبراء أن هذه الوضعية الخطيرة لا تساعد على عمل الحزام في منطقة الحوض بشكل صحيح، وهو ما قد يؤدي إلى حدوث إصابات في مفصل الحوض.

ومن الأضرار المحتملة لهذه الوضعية في حال وقوع حادث، هي أن ترتد القدم إلى الخلف في جزء من الثانية، في حين يندفع الجزء العلوي من الجسم والرأس إلى الأمام بفعل التصادم، وهو ما قد يسبب كسر الجمجمة أو إصابات أخرى بالرأس.

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كما حذر الألمان من حدوث إصابات أخرى بالغة للراكب الأمامي، وذلك عندما تتحرر الوسادة الهوائية وهو جالس في هذه الوضعية، حيث تقترب رأسه من الطبلون في نفس الوقت التي تندفع فيه الوسادة أثناء انطلاقها، مما يسبب تصادم الوسادة بالرأس بعنف شديد.

ووفقاً لصحيفة “ميترو” البريطانية، فقد أصيبت سيدة بريطانية بجروح خطيرة إثر تعرضها لحادث سير مروع كانت تجلس في المقعد الأمامي وتضع قدميها على الطبلون أيضاً.



ونشرت الشرطة البريطانية صورة أشعة سينية تظهر أن أقدام المرأة أصيبا بكسور بالغة، حيث أصيبت قدميها بكسور بالغة وخلع في مفصل القدم.

وأشارت المؤسسة الألمانية إلى أن الحماية الكاملة، التي تقدمها الوسائد الهوائية وأحزمة الأمان لا يضمنها إلا الجلوس بشكل طبيعي وقائم.