كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كاديلاك اسكاليد 2021 تظهر في صورة تشويقية جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت شركة كاديلاك الأمريكية صورة تشويقية جديدة لسيارتها المنتظرة اسكاليد 2021، وتظهر الصورة مقدمة السيارة الجديدة من موقع تصوير فيلم قصير للمخرج Spike Lee، وتقع السيارة خلف فريق التصوير والممثل الرئيسي لهذا الفيلم، ويمكنك رؤيتها بوضوح.

وفي تسريبات سابقة للسيارة، أظهرت اسكاليد 2021 من الداخل، كذلك والتي تبدو جميلة وأنيقة بأقل عدد ممكن التعقيدات والأزرار وهو توجّه جميل من الشركات الفاخرة كما رأينا قبل أيام في جينيسيس GV80، تحمل داخلية اسكاليد 2021 شاشة OLED كبيرة جداً بمقاس 38 انش هي الأكبر في عالم السيارات توفر تجربة تقنية متميزة للركاب.

ومن المتوقع أن تحتفظ اسكاليد 2021 بمحرك V8 سعة 6.2 لتر ينتج قوة تبلغ 420 حصان وبقوة أكبر في الفئات الأعلى، لن ننتظر كثيراً قبل معرفة كافة التفاصيل الرسمية في الرابع من شهر فبراير المقبل.