"فولفو" تعتزم التوسع في مجال السيارات الهجينة

كتب: باسل الحلواني
أكدت شركة فولفو لصناعة للسيارات، أنها تركز على مضاعفة مبيعات طرازاتها من السيارات الهجينة بثلاث مرات هذا العام، لتجنب دفع غرامات أوروبية تقدر بمئات الملايين من اليورو عن مبيعات سياراتها، ذات محركات الاحتراق الداخلي، الأكثر تلويثا، وشعبية في نفسالوقت.
وقالت الشركة إن نحو 20% من إجمالي مبيعاتها في 2020 ستكون هجينة أو كهربائية بالكامل، مقارنة بـ6.5% فقط من الإجمالي العام الماضي، ما يعني ارتفاع مبيعات السيارات الهجينة إلى أكثر من
وكانت مجموعة "بي. إيه. كونسلتينج جروب" ذكرت أن الغرامات المحتملة على فولفو هذا العام قد تصل إلى ربع الأرباح التشغيلية السنوية.
وأوضح بيان صادر عن فولفو، أن هدف الشركة السويدية أن تكون نصف إجمالي المبيعات في عام 2025 من السيارات الكهربائية بالكامل، بينما الباقي من السيارات الهجينة.
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