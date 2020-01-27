"لاند روفر" تكشف عن الجيل الجديد من "ديفندر"

كتب: باسل الحلواني

كشفت شركة صناعة السيارات الفارهة لاند روفر، عن الجيل الجديد من رباعية الدفع المخصصة للطرق الوعرة "ديفندر".

وجاء النموذج الجديد من "ديفندر"، أكثر عصرية، حيث حصلت السيارة على هيكل مميز مصنوع من المعدن والفايبر المتين وألياف الكربون، مطور بتقنية Unibody "الهيكل الموحد، إضافة إلى مصابيح متطورة تعمل بتقنيات

LED، وسقف بانورامي من الزجاج المقوى يمتد على كامل سطحها.

أما المقصورة الداخلية فجاءت غاية في التطور والأناقة، وحصلت على مقاعد جلدية مريحة مزودة بأنظمة تسخين وتبريد، إضافة لواجهة قيادة مميزة عليها شاشتان تعملان باللمس.

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وزودت السيارة بنظام لشحن الهواتف لاسلكيا،

ونظام يسمح بالتحكم بحركة كل عجلة على حدة على الطرق الوعرة، وأنظمة مراقبة عبر كاميرات أمامية وخلفية، ونظام يمنع انزلاقها على المنعطفات والمنحدرات.

وتم طرح هذه السيارة بنموذجين، نموذج "كوبيه مزود بـ 6 مقاعد كحد أقصى، ونموذج آخر بأربعة أبواب مزود بـ 5 أو 7 مقاعد للركاب، وتعمل هذه النماذج بمحركات بنزين 2 و3 لترا بعزم 296 و395 حصانا، ومحركات ديزل بقوة 197 و296 حصانا.