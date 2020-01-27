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الخليج ٣٦٥ نت – أكدت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، على أهمية إضاءة أنوار السيارة عند القيادة داخل الأنفاق، حتى لا يتم تسجيل مخالفة مرورية على قائدها.
وجاءت التغريدة، كالتالي: “استخدام أنوار المركبة عند القيادة داخل الأنفاق ضروري للحفاظ على سلامتك وسلامة الآخرين”، وأشارت الإدارة إلى أن ذلك يُعد مخالفة مرورية عقوبتها المالية تتراوح بين 500 و900 ریال.
كانت هذه تفاصيل خبر عدم إضاءة أنوار السيارة داخل الأنفاق مخالفة مرورية.. وهذه غرامتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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