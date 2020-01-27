الخليج ٣٦٥ نت – تمكنت القوات الأمنية بالمملكة من إلقاء القبض على “راعي إبل”، تسبب في عرقلة الحركة المرورية ووقوع حادث تصادم بين سيارتين بسببه. وتضمنت المخالفات التي ارتكبها الراعي، قطع الإشارة المرورية وعرقلة الحركة المرورية وقطع الطريق العام، مما تَسبب في حادث مروري. يُذكر أن عدداً كبيراً من نشطاء ومغردين مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولوا مقطع فيديو يُظهر مجموعة من الإبل وراعيهم الذي سمح لهم بعبور الطريق فجأة أمام السيارات ولم يكترث بخطورة ما يفعله، كما شرع في تسريع حركتهم على الطريق، الأمر الذي أدى إلى اصطدام سيارتين.

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كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على أول إجراء رسمي تجاه راعي الإبل المتسبب في حادث الخرج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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