شانجان ايدو 2020 تصل إلى الوفاق لتأجير السيارات

الخليج ٣٦٥ نت – وصلت شانجان ايدو 2020 رسمياً إلى الوفاق لتأجير السيارات، وهي سيدان مدمجة تتميز بتصميم جذاب ورياضي، ويأتي هذا تلبية للطلب المتزايد على استئجار السيارات الاقتصادية مثل طرازات شانجان في المملكة.

شانجان ايدو 2020 الجديدة تستند على قاعدة عجلات كبيرة 2700 ملم، بينما طولها إلى 4710 ملم وعرضه 1820 ملم وارتفاعة 1505 ملم، وتتمتع بمصابيح أمامية وخلفية LED، وتتوفر بجنوط مقاس 16-17 بوصة.

تستمد السيارة قوتها من محرك 1.6 لتر 4 أسطوانات بقوة 126 حصان وعزم دوران 168 نيوتن.متر، ومجهز أيضاً بناقل أوتوماتيكي 6 سرعات، وهو يشكل خيارا مثاليا لمن يرغب في استئجار سيارة اقتصادية مريحة.

تم تجهيز شانجان ايدو 2020 من الداخل بمقاعد جلد، وتتميز بالعديد من أنظمة القيادة الحديثة التي تضعه في منافسة حقيقية مع الكثير من الطرازات في فئته، بما في ذلك نظام مانع إنغلاق المكابح، نظام مكابح الطوارئ، نظام تحذير من الإصطدام، مثبت سرعة ذكي، نظام التحكم بالثبات، نظام المساعدة على صعود المرتفعات وأيضاً نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات وغيرها من الأنظمة التي توفر قيادة ممتعة للسائق ورحلة مريحة للركاب.

كما تم تجهيزها بمختلف وسائل السلامة مثل أكياس هواء للراكب الأمامي، أكياس هواء جانبية، كاميرا خلفية، حساسات خلفية وغيرها.

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يمكنك طلب تأجير ايدو 2020 بأي وقت عبر تطبيق الوفاق لتأجير السيارات، سواءً للتنقل بها داخل وخارج المدينة أو تجربة قيادتها لكي تتعرف عليها بشكل أفضل قبل شرائها.