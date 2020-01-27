تعرف على كيفية الاستعلام عن السيارات المحجوزة عبر أبشر

الخليج ٣٦٥ نت – أعلن المرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن كيفية الاستعلام عن السيارات المحجوزة إلكترونياً من خلال منصة أبشر، وذلك كالتالي: الذهاب إلى خدمات المركبات.

خدمة الاستعلامات.

اختيار استعلام المركبات المحجوزة.

عند حجز السيارة سيتم عرض المعلومات التالية:

1- اسم وموقع الحجز.

2- تاريخ حجز السيارة. يُذكر أن المرور السعودي قد نجح في ضبط العديد من السيارات المتوقفة في الأماكن المخصصة لأصحاب الاحتياجات الخاصة من ذوي الاعاقة، حيث تم ضبط 3,138 سيارة مخالفة بمختلف مناطق المملكة!

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