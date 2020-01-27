أفضل منتج مبيعاً تقدمه فولكس واجن: النقانق!

الخليج ٣٦٥ نت – ما هو أنجح منتج لفولكس فاجن من ناحية الكمية؟ .. ليست سيارة جولف ولا بيتل، ليست سيارة من الأساس بل نقانق!

منذ سبعينات القرن الماضي وفولكس فاجن تنتج النقانق في مصنع Wolfsburg الألماني، مع توزيعه على عمال الشركة بشكل رئيسي وبيع المتبقي في السوق.

وقد صنعت فولكس فاجن 6.2 مليون سيارة العام الماضي في 50 مصنع حول العالم، وبالمقارنة أنتج مصنع Wolfsburg وحده حوالي 6.8 مليون قطعة نقانق.

وقد دخلت فولكس فاجن صناعة الأطعمة بعد قرارها أن إنتاجها لطعام العمال أرخص من شراء غدائهم لهم، وبفضل النجاح الكاسح للنقانق قررت فولكس طرحه في عدة دول حول العالم.