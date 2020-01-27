دودج تشارجر الجيل القادم تظهر في تصميم تخيلي

الخليج ٣٦٥ نت – دودح تشارجر الحالية على وشك إكمال تسعة أعوام منذ إطلاقها، ما يعني أنها بحاجة لبعض التحديثات العاجلة لإبقائها في المنافسة.

وقد قام رسام يوتيوب Marouane Bembli بتصميم صور توقعية للجيل القادم من تشارجر وهذه هي النتيجة النهائية.. التصميم ليس مبهرا بشكل خاص ولكن من المثير رؤية تشارجر بشكل مختلف.

ما قام بيه Bembli هو جعل المصابيح مربعة مع بعض التغييرات لشكل الجوانب وإضافات أخرى حول مصابيح الضباب، والنتيجة أن مقدمة السيارة تبدو مزدحمة بالنسبة لسيارة عضلية.

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نعلم بالفعل أن دودج تطور الجيل القادم من تشارجر، ولكن لا تزال في المراحل الاولى مع توقعات بطرحه في 2023.