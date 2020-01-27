هذا هو موعد تدشين كيا سورينتو 2021 الجديدة كلياً

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الخليج ٣٦٥ نت – دخلت كيا سورينتو الحالية في عامها السادس مع استعداد كيا لطرح الجيل الرابع من السيارة وإشارة تقارير كورية إلى أن التدشين سيكون في حدث خاص في كوريا الجنوبية في 17 فبراير، وهو ما قامت به جينيسيس أيضا في حفل تدشين GV80.
وقد أكدت كيا بالفعل على تقديم نسخ هجينة مخففة وبالقابس لسورينتو الجديدة، مع طرح نسخة هيدروجينية لاحقا، وستنطلق السيارة في الأسواق العالمية قبل نهاية العام كموديل 2021.
ويُذكر أن سورينتو وموهافي يستهدفان جمهورا مشابها في كوريا، خاصة بعد طرح كيا لفيس ليفت شامل لموهافي العام الماضي، ولكن استراتيجية كيا أن سورينتو تركز على الفخامة بينما تركز موهافي على التضاريس الوعرة بتصميم أكثر صندوقية وحجم أكبر قليلا.
للوقت الحالي ننتظر عددا من التشويقات لكيا سورينتو قبل تدشينها المنتظر خلال ثلاثة أسابيع.
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