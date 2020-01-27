كاديلاك اسكاليد 2021 تظهر في بالكامل في شكلها المتوقع

الخليج ٣٦٥ نت – يقترب تدشين كاديلاك اسكاليد الجيل الجديد خلال أسبوع واحد في لوس أنجلوس، وقد حصلت السيارة على تحديثات شاملة تمهيدا لطرحها في النصف الثاني من العام كموديل 2021.. وقد كشفت كاديلاك بالفعل عن عدة صور تشويقية للسيارة، ما سمح للفنانين لدى Kolesa برسم صور توقعية جيدة مبنية عليها.

تصميم اسكاليد الجديدة لم يعد سرا، مع كون الخلفية أكثر جراءة بشكل خاص بفضل مصابيح LED ضخمة وجناح أنيق فوق صندوق الأمتعة، كما ستحصل السيارة على نظام تعليق مستقل عصري متعدد الوصلات ونظام سوبر كروزر الأحدث للقيادة بدون وضع اليدين على المقود.

كما تم تحديث الداخلية بالكامل ووضع شاشة OLED منحنية عملاقة 38 إنش، وهي الأولى من نوعها في صناعة السيارات، مع عدد واسع من الخيارات الجلدية ومزايا الراحة الفاخرة في المقصورة.

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وستحصل اسكاليد لاحقا على نسخة أداء عالي، مع اقتراحات بمحرك V8 سوبرتشارجر سعة 6.2 لتر، كما سنرى نسخة كهربائية بالكامل في منتصف 2023.