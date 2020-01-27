شاهد أول سيارة كهربائية من إنتاج "سوبارو وتويوتا"

كتب: باسل الحلواني
كشفت شركة صناعة السيارات اليابانية "سوبارو"، عن خطتها لإطلاق جميع سياراتها من فئة المركبات الكهربائية بحلول عام 2035.
وقدمت الشركة اليابانية خلال مؤتمر صحفي لها، نموذج لسيارة كروس أوفر كهربائية طورتها سوباروبالتعاون مع شركة تويوتا اليابانية العملاقة.
ويحمل هذا النموذج ملامح حادة في تصميمه الخارجي، ما أظهره بشكل قوي وجذاب استحوذ على إعجاب الحضور.
ومن المنتظر أن يتم إطلاق هذا النموذج في الأسواق العالمية قبل حلول عام 2025، أي خلال أقل من خمس سنوات من الآن.
وحتى الآن لم تكشف سوبارو أي معلومات عن هذا النموذج أو مواصفاته، ويتوقع أن تقدم الشركة مزيدا من المعلومات عن هذا النموذج الكهربائي الجديد خلال الأشهر المقبلة.
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